Очередные украинские боевики, приказавших подчиненным обстреливать дома мирных жителей Донбасса получили реальные тюремные сроки за свои преступления.
Как сообщила вечером 23 ноября пресс-служба Следственного комитета России, вынесен приговор двоим украинским боевикам. Это — старшие матросы Максим Полегенько и Станислав Войток, которые признаны виновными в обстреле мирных жителей ДНР.
Украинские националисты, проходившие службу в составе 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Украины, решением суда ДНР приговорены к 13 годам лишения свободы каждый за обстрелы жилых домов.
Приказы открыть огонь по населенным пунктам ДНР осужденные отдавали в августе и сентябре 2019 года, говорится в материалах СКР. В результате атаки было разрушено 14 частных домов мирных жителей Донецкой Народной Республики.
Российский актёр Максим Белецкий трагически погиб в Индии при странных обстоятельствах. В полиции сообщили пикантные подробности.