СКР: двое украинских морпехов приговорены к 13 годам лишения свободы за обстрел жилых домов в ДНР

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Очередные украинские боевики, приказавших подчиненным обстреливать дома мирных жителей Донбасса получили реальные тюремные сроки за свои преступления.

Фото: https://cdn.iportal.ru

Как сообщила вечером 23 ноября пресс-служба Следственного комитета России, вынесен приговор двоим украинским боевикам. Это — старшие матросы Максим Полегенько и Станислав Войток, которые признаны виновными в обстреле мирных жителей ДНР.

Украинские националисты, проходившие службу в составе 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Украины, решением суда ДНР приговорены к 13 годам лишения свободы каждый за обстрелы жилых домов.

Приказы открыть огонь по населенным пунктам ДНР осужденные отдавали в августе и сентябре 2019 года, говорится в материалах СКР. В результате атаки было разрушено 14 частных домов мирных жителей Донецкой Народной Республики.

Украинские фашисты обстреливают мирных жителей Донбасса