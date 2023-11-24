Северская молодёжь создала группу для поддержки участников СВО

1:53 Your browser does not support the audio element. Общество

16-летняя Катя Липская из Северска всего три месяца назад создала молодежное волонтерское движение. Инициатива родилась, когда она помогала своей матери в организации автопробега в честь Дня флага России. Пригласив сверстников, они сделали яркий ролик о мероприятии, что изменило их взгляд на волонтерство. Теперь они осознают, что их помощь действительно важна.

Фото: www.tomsk.kp.ru Маленькие гости фестиваля "Мирный воин" by Ольга Огнева

Детская патриотическая группа, сформированная в результате этого опыта, активно участвует в различных проектах. Недавно они помогли организовать автопробег в честь Дня рождения президента России Владимира Путина. Ребята продемонстрировали свою многозадачность, заботясь о деталях и поддерживая взрослых в организационных вопросах, сообщает Комсомольская правда — Томск.

Эта новое детское объединение, получившее официальное название "Северское молодежное движение 'Мирный воин'", не только помогает в организации событий, но и активно ведёт социальные сети, делая акцент на добрых поступках и патриотизме. Волонтеры делятся своими впечатлениями и стараются вдохновить других молодых людей к активной гражданской позиции.

Все участники движения, включая шестерых детей, активно участвуют в волонтёрских собраниях, где взрослые ценят их взгляд на социальные медиа и пиар. Родители подчёркивают, что эта активность помогла перенаправить интересы детей в конструктивное русло.

Северское молодежное движение "Мирный воин" продолжает свою деятельность, готовясь к следующему фестивалю в Томске 2 декабря. Они стремятся приблизить возвращение российских мужчин домой с Победой, делая акцент на важности взаимопомощи для улучшения мира.