Посольство РФ: Россия ожидает, что Норвегия оставит открытыми КПП на границе

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

Россия и Норвегия продолжают обсуждение функционирования КПП на границе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на посольство РФ в Норвегии.

Фото: Openverse by Hakon07 is licensed under Public Domain Mark 1.0

В ведомстве внесли предложение, согласно которому в России считают, что пункт пропуска не будет закрыт.

В российском посольстве рассказали, что обе стороны находятся в диалоге, основанном на принципах взаимоуважения, сразу по нескольким каналам связи, они обсуждают работу КПП.

Известно, что 23 ноября премьер-министр королевства Йонас Гар Стере внёс предложение, согласно которому скандинавская страна может закрыть КПП на границе с РФ.

"Если будет надо", — ответил Стере на вопрос об уместности последовать примеру Финляндии и закрыть границу с РФ.

Ранее мы сообщали о том, что Финляндия предупредила о полном закрытии границы с Россией.