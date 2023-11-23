Россия и Норвегия продолжают обсуждение функционирования КПП на границе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на посольство РФ в Норвегии.
В ведомстве внесли предложение, согласно которому в России считают, что пункт пропуска не будет закрыт.
В российском посольстве рассказали, что обе стороны находятся в диалоге, основанном на принципах взаимоуважения, сразу по нескольким каналам связи, они обсуждают работу КПП.
Известно, что 23 ноября премьер-министр королевства Йонас Гар Стере внёс предложение, согласно которому скандинавская страна может закрыть КПП на границе с РФ.
"Если будет надо", — ответил Стере на вопрос об уместности последовать примеру Финляндии и закрыть границу с РФ.
Ранее мы сообщали о том, что Финляндия предупредила о полном закрытии границы с Россией.
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