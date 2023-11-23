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Москвичей предупредили о сильном ветре и снегопаде в ночь на 24 ноября

0:54
Общество

В ночь на пятницу, 24 ноября, столицу России накроет непогода со снегопадом и сильным ветром.

Москвичей предупредили о сильном ветре и снегопаде в ночь на 24 ноября
Фото: ru.freepik.com

Об этом москвичей и гостей столицы предупреждает комплекс городского хозяйства мегаполиса в своем Telegram-rанале.

"Сильный ветер и снегопад ожидаются в Москве. Автомобилистам следует быть осторожными на дорогах", — говорится в сообщении.

Разгул стихии ожидается с 21 часа вечера 23 ноября до10 часов утра 24 ноября. Помимо снежной метели москвичам следует подготовиться к сильному ветру, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.

"Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными. Автомобилистов — по возможности перенести поездки на автомобилях", — говорится в сообщении ведомства.

ТОП-10 советов по езде в снегопад
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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