Москвичей предупредили о сильном ветре и снегопаде в ночь на 24 ноября

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

В ночь на пятницу, 24 ноября, столицу России накроет непогода со снегопадом и сильным ветром.

Фото: ru.freepik.com

Об этом москвичей и гостей столицы предупреждает комплекс городского хозяйства мегаполиса в своем Telegram-rанале.

"Сильный ветер и снегопад ожидаются в Москве. Автомобилистам следует быть осторожными на дорогах", — говорится в сообщении.

Разгул стихии ожидается с 21 часа вечера 23 ноября до10 часов утра 24 ноября. Помимо снежной метели москвичам следует подготовиться к сильному ветру, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.

"Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными. Автомобилистов — по возможности перенести поездки на автомобилях", — говорится в сообщении ведомства.

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