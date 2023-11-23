В ночь на пятницу, 24 ноября, столицу России накроет непогода со снегопадом и сильным ветром.
Об этом москвичей и гостей столицы предупреждает комплекс городского хозяйства мегаполиса в своем Telegram-rанале.
"Сильный ветер и снегопад ожидаются в Москве. Автомобилистам следует быть осторожными на дорогах", — говорится в сообщении.
Разгул стихии ожидается с 21 часа вечера 23 ноября до10 часов утра 24 ноября. Помимо снежной метели москвичам следует подготовиться к сильному ветру, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.
"Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными. Автомобилистов — по возможности перенести поездки на автомобилях", — говорится в сообщении ведомства.
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