Больше половины российских студентов хочет получать 70 тысяч рублей в месяц и больше

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

Для подавляющего большинства российских студентов (91,3%) главным фактором на их первой работе после выпуска является достойная зарплата.

Фото: Lev Vlasov/Keystone Press Agency

Высокой заработной платой студенты вузов РФ считают 70 тысяч рублей в месяц и более. Именно такие деньги хотели бы получать 52% респондентов. Ещё треть студентов устроит зарплата в 50-70 тысяч рублей с месяц.

На втором месте по значимости для современных учащихся стоит дружный коллектив. Именно в таком бы хотели трудиться 76% опрошенных, пишет Газета.Ru.

При этом подрастающее поколение знает и о своих трудовых правах. Так, 62% студентов откажутся от работы с ненормированным графиком. А 7% опрошенных хотели бы трудиться удалённо, и планировать свой рабочий режим самостоятельно.

Идеальная зарплата в России. Какая она? Сколько хотят зарабатывать россияне?