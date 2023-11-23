Для подавляющего большинства российских студентов (91,3%) главным фактором на их первой работе после выпуска является достойная зарплата.
Высокой заработной платой студенты вузов РФ считают 70 тысяч рублей в месяц и более. Именно такие деньги хотели бы получать 52% респондентов. Ещё треть студентов устроит зарплата в 50-70 тысяч рублей с месяц.
На втором месте по значимости для современных учащихся стоит дружный коллектив. Именно в таком бы хотели трудиться 76% опрошенных, пишет Газета.Ru.
При этом подрастающее поколение знает и о своих трудовых правах. Так, 62% студентов откажутся от работы с ненормированным графиком. А 7% опрошенных хотели бы трудиться удалённо, и планировать свой рабочий режим самостоятельно.
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