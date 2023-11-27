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Эксперт рассказал, как определить крепость льда и помочь оказавшемуся в ледяной воде человеку

2:05
Общество

Советник руководителя Всероссийской общественной молодёжной организации "Всероссийский студенческий корпус спасателей" Алексей Малов пояснил, как не провалиться под лёд зимой.

Эксперт рассказал, как определить крепость льда и помочь оказавшемуся в ледяной воде человеку
Фото: https://vrubcovske.ru/

Первый лёд обманчив в своей крепости, говорят специалисты. Прежде чем на него выйти, необходимо убедиться в достаточной толщине и надёжности ледяной массы.

"В городе, как правило, у берега лёд крепче, а чем дальше к центру, тем может быть тоньше. Соответственно, можно попробовать постучать по нему какой-нибудь палкой.  Если лёд трещит, если он тем более пробивается, то делать на нем нечего. Если видны какие-то проталины, промоины, аналогично. Как правило, органы местного самоуправления через средства массовой информации, местное телевидение информируют о толщине льда, когда можно выходить, когда нельзя выходить", — считает эксперт.

Помогать попавшему в ледяную воду человеку тоже нужно с умом, чтобы самому не оказаться в полынье.

"В первую очередь следует вызвать на место спасателей, скорую помощь. Потому что человек в воде зимой — это однозначное переохлаждение, возможно обморожение, возможно воды наглотался. Рекомендация: чем больше площадь опоры, тем лучше, приближаться к пострадавшему ползком. Желательно к самому краю не подползать, бросить ремень, веревку, чтобы человек мог за это ухватиться, либо какую-то жердь протянуть, чтобы он самостоятельно выбирался на поверхность льда", — советует Малов.

До приезда медиков побывавшего в плену обжигающе холодной воды рекомендуется попытаться согреть.

"В теплое место. Чем быстрее, тем лучше. Машина, помещение. Снять с него вот эту мокрую холодную одежду, согревать, соответственно, укутать его одеялом, теплой одеждой, направить на него поток теплого воздуха, если это в машине. И теплое питье", — дал практический совет собеседник издания.

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность на льду
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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