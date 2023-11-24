Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Москве загорелась печально известная подстанция Чагино
Между армией Израиля и движением ХАМАС в секторе Газа начинается 4-дневное перемирие
Пожар на электроподстанции "Чагино" в ЮВАО Москвы потушили
Cell Reports: учёные США нашли препарат, способный помочь в борьбе с раком
Северская молодёжь создала группу для поддержки участников СВО
В Екатеринбурге полиция задержала криминального авторитета Александра Дискова
Врачи рассказали, что соль, алкоголь, сахар, обработанное мясо разрушают сосуды
Эксперт Вилков рассказал о пользе секса для экономии денег на шопинге
Гонконг ввел запрет на импорт курятины из Тюмени

За вырубку ели назначен штраф полмиллиона рублей в Удмуртии

2:20
Общество

В Удмуртии стартовала профилактическая операция "Ель", направленная на защиту хвойных деревьев от вырубки в преддверии Нового года. Об этом информирует пресс-служба главы и правительства региона.

За вырубку ели назначен штраф полмиллиона рублей в Удмуртии
Фото: Openverse by Mary Jane is licensed under CC BY-SA 2.0.

С 20 ноября лесная охрана усилила патрулирование лесов, а сотрудники ГИБДД проводят проверки транспортных средств на дорогах. К новогодним праздникам к операции присоединятся также сотрудники полиции для контроля за ёлочными базарами.

По словам министра природных ресурсов Удмуртии Дениса Удалова, браконьеры не жалеют хвойные деревья накануне Нового года.

"Для того чтобы ель стала красивым молодым деревом и прожила еще 200-300 лет, требуется 10-15 лет. Однако незаконные предприниматели, стремясь получить быструю прибыль, готовы вырубить ее на корню," — отметил министр.

Лесная охрана ведет активную борьбу с незаконными вырубками круглый год. С начала 2023 года проведено почти 10 тысяч рейдов, что значительно превышает прошлогодние показатели.

"В 2023 году составлено 179 протоколов об административных правонарушениях и возбуждено 49 уголовных дел. Нарушителям были наложены штрафы на общую сумму 5,4 миллиона рублей," — сообщил Удалов.

Для борьбы с браконьерством привлекается беспилотная авиация и специализированная техника. В этом году в рамках нацпроекта "Экология" в Удмуртию поступили новые легковые автомобили высокой проходимости.

Напомним, что за незаконную рубку лесов предусмотрены штрафы до 5 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Уголовная ответственность наступает при ущербе более 5 тысяч рублей и включает до 7 лет лишения свободы. Приобретение, хранение, перевозка или сбыт незаконно заготовленной древесины также влекут за собой штрафы. Министр предупреждает о высоких стоимостях ущерба, которые могут превысить стоимость дерева на новогоднем базаре, сообщает udm-info.ru.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Новый символ появился на российской военной технике в зоне СВО

Символ мог появится между апрелем и августом 2023 года.

Новый символ появился на российской военной технике в зоне СВО — перевернутый треугольник
Выяснилось, куда пропал Сергей Пенкин: избегает светских мероприятий
Выяснилось, куда пропал Сергей Пенкин и что он говорил о СВО
Россиянка уложила одного из дерущихся мальчиков на лопатки
Ещё одно государство НАТО переходит к России, заявили в Германии
Чехия арестовала российскую недвижимость Андрей Николаев Голландцы уберут Украину из интересов своего правительства Любовь Степушова Александр Герцен — эмигрант по недоразумению Сергей Лебедев
ГИБДД разрешила штрафовать водителей за забытый дома паспорт
В Китае рассказали о намёке России на решение возможной проблемы с Датскими проливами
Скорбим о потере: ушел из жизни талантливый актёр Максим Белецкий
Скорбим о потере: ушел из жизни талантливый актёр Максим Белецкий
Последние материалы
Британский политик Найджел Фарадж съел пиццу с пенисами животных на реалити-шоу
NS: Россия и КНР отбирают у Запада союзников на Глобальном Юге
Правительство Великобритании начнет выселять украинских беженцев зимой
Жительница Снежинска с гематомой в мозге просила помощи у врачей и умерла
В ГИБДД назвали 5 самых дорогих ошибок на дороге: штраф до 1 млн рублей
Учеными обнаружен неизвестный космический луч: "Дефект пространства и времени"
Ученые обнаружили новую группу крови с усиленным иммунитетом
Реабилитолог Мавричев назвал причины и профилактику позвоночных грыж
Ирина Роднина заявила о бедственном положении международных федераций без России
Музыкальный критик Соседов усомнился в успехе сериала с участием Орбакайте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников