За вырубку ели назначен штраф полмиллиона рублей в Удмуртии

2:20 Your browser does not support the audio element. Общество

В Удмуртии стартовала профилактическая операция "Ель", направленная на защиту хвойных деревьев от вырубки в преддверии Нового года. Об этом информирует пресс-служба главы и правительства региона.

Фото: Openverse by Mary Jane is licensed under CC BY-SA 2.0.

С 20 ноября лесная охрана усилила патрулирование лесов, а сотрудники ГИБДД проводят проверки транспортных средств на дорогах. К новогодним праздникам к операции присоединятся также сотрудники полиции для контроля за ёлочными базарами.

По словам министра природных ресурсов Удмуртии Дениса Удалова, браконьеры не жалеют хвойные деревья накануне Нового года.

"Для того чтобы ель стала красивым молодым деревом и прожила еще 200-300 лет, требуется 10-15 лет. Однако незаконные предприниматели, стремясь получить быструю прибыль, готовы вырубить ее на корню," — отметил министр.

Лесная охрана ведет активную борьбу с незаконными вырубками круглый год. С начала 2023 года проведено почти 10 тысяч рейдов, что значительно превышает прошлогодние показатели.

"В 2023 году составлено 179 протоколов об административных правонарушениях и возбуждено 49 уголовных дел. Нарушителям были наложены штрафы на общую сумму 5,4 миллиона рублей," — сообщил Удалов.

Для борьбы с браконьерством привлекается беспилотная авиация и специализированная техника. В этом году в рамках нацпроекта "Экология" в Удмуртию поступили новые легковые автомобили высокой проходимости.

Напомним, что за незаконную рубку лесов предусмотрены штрафы до 5 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Уголовная ответственность наступает при ущербе более 5 тысяч рублей и включает до 7 лет лишения свободы. Приобретение, хранение, перевозка или сбыт незаконно заготовленной древесины также влекут за собой штрафы. Министр предупреждает о высоких стоимостях ущерба, которые могут превысить стоимость дерева на новогоднем базаре, сообщает udm-info.ru.