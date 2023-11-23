Режиссёр Никита Михалков заверил, что не станет работать с релокантами

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Народный артист РСФСР, кинорежиссер Никита Михалков ответил журналистам на вопрос о возможном сотрудничестве с релокантами.

Фото: prt scr youtube.com/Бесогон TV

По словам мастера, лично он никаких дел с релокантами иметь не собирается вообще.

"Я не хочу и не буду с ними (релокантами — Прим. ред.) работать. Кто хочет, тот пусть работает", — сказал Михалков.

До этого спикер ГД Вячеслав Володин пообещал релокантам "Магадан", отметив, что им там самое место. Политик сказал, что те, кто сбежал из России и выразил поддержку киевскому режиму, не могут рассчитывать на тёплый приём на родине.

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