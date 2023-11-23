Представители российских СМИ стали целями для украинских боевиков в зоне проведения СВО, заявил 23 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля прокомментировал вчерашний обстрел российских журналистов в Запорожской области в результате которого был ранен, а затем скончался в военном госпитале корреспондент ВГТР Борис Максудовов.
"Очевидно, что они тоже становятся специальными целями для наших врагов, и очевидно, что эта опасность будет дальше только возрастать", — цитирует ТАСС слова Дмитрия Пескова.
Пресс-секретарь Владимира Путина в очередной раз посоветовал российским военкорам, работающих в зоне СВО, проявлять осторожность.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие нанесли ракетный удар по аэродрому в Николаевской области, где в тот момент находилось командование ВВС Украины.
Российский актёр Максим Белецкий трагически погиб в Индии при странных обстоятельствах. В полиции сообщили пикантные подробности.