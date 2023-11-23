В граничащем с Финляндией Мурманске ввели режим повышенной готовности

В Мурманской области введён режим повышенной готовности для обеспечения безопасности жителей региона. Это связано с тем, что финская сторона закрывает границы с Россией. Губернатор региона Андрей Чибис сообщил об этом в своём Telegram-канале.
"По заявлению финской стороны будут закрыты все пограничные с Россией КПП кроме "Райа-Йоосеппи". Это граница с Мурманской областью (МАПП "Лотта", Кольский район)", — написал Чибис.
Также он отметил, что после закрытия границ количество иностранных граждан, которые желают попасть в Финляндию через Россию, может вырасти.
По словам губернатора, на КПП "Салла" заметен рост числа иностранцев. В настоящее время там собралось около 400 человек. В Финляндию смогли попасть только 50, пишет Чибис.
"Мы в оперативном режиме отрабатываем все вопросы с правоохранительными органами, чтобы не допускать нарушений правопорядка" — рассказал глава Мурманска.
Ранее сообщалось о том, что Финляндия подтвердила своё решение закрыть все КПП на границе с РФ, за исключением одного.
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