В граничащем с Финляндией Мурманске ввели режим повышенной готовности

1:13 Your browser does not support the audio element. Общество

В Мурманской области введён режим повышенной готовности для обеспечения безопасности жителей региона. Это связано с тем, что финская сторона закрывает границы с Россией. Губернатор региона Андрей Чибис сообщил об этом в своём Telegram-канале.

"По заявлению финской стороны будут закрыты все пограничные с Россией КПП кроме "Райа-Йоосеппи". Это граница с Мурманской областью (МАПП "Лотта", Кольский район)", — написал Чибис.

Также он отметил, что после закрытия границ количество иностранных граждан, которые желают попасть в Финляндию через Россию, может вырасти.

По словам губернатора, на КПП "Салла" заметен рост числа иностранцев. В настоящее время там собралось около 400 человек. В Финляндию смогли попасть только 50, пишет Чибис.

"Мы в оперативном режиме отрабатываем все вопросы с правоохранительными органами, чтобы не допускать нарушений правопорядка" — рассказал глава Мурманска.

Ранее сообщалось о том, что Финляндия подтвердила своё решение закрыть все КПП на границе с РФ, за исключением одного.