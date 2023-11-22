Тезис "мирные переговоры или Украина исчезнет с карты мира" уже основная тема для обсуждений в западной прессе.
СМИ демократов и либералов продолжают грезить о вступлении Украины в НАТО и Евросоюз.
Более объективные рассуждают об условиях Киеву. Однако ничего хорошего в этих условиях не видят, пишет обозреватель Антон Трофимов.
Запад сегодня начал понимать: российская позиция уже настолько сильна, что именно Кремль будет определять положение в переговорах. А значит, никто не станет обращать на мнение какого-то там Киева.
Украину вообще можно вычеркнуть из списка переговорщиков — и ничего не изменится. Только территория Украины сократится процентов на 20. Правда, политиканов Запада это не волнует, отметил эксперт.
Певца заковали в наручники прямо в аэропорту Пулково.