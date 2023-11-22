Киев "забудут" позвать на мирные переговоры России и США по Украине

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Тезис "мирные переговоры или Украина исчезнет с карты мира" уже основная тема для обсуждений в западной прессе.

Фото: МИД РФ

СМИ демократов и либералов продолжают грезить о вступлении Украины в НАТО и Евросоюз.

Более объективные рассуждают об условиях Киеву. Однако ничего хорошего в этих условиях не видят, пишет обозреватель Антон Трофимов.

Запад сегодня начал понимать: российская позиция уже настолько сильна, что именно Кремль будет определять положение в переговорах. А значит, никто не станет обращать на мнение какого-то там Киева.

Украину вообще можно вычеркнуть из списка переговорщиков — и ничего не изменится. Только территория Украины сократится процентов на 20. Правда, политиканов Запада это не волнует, отметил эксперт.