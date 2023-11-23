"2ГИС" теперь позволит делиться местоположением с друзьями

Сервис картографии "2ГИС" предоставил возможность пользователям обмениваться своим местоположением с друзьями после взаимного добавления в список контактов. Функция "Друзья на карте" стала доступна в мобильном приложении "2ГИС" для устройств на платформах iOS и Android. Это новшество можно активировать по индивидуальной ссылке-приглашению, как было объявлено на презентации сервиса в Доме Пашкова.

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"В этом году мы не только сделали карты более реалистичными, придав им черты настоящего города, но также добавили больше динамики, движения и тактильности. Теперь в "2ГИС" вы можете отслеживать расположение ваших близких, встречаться с ними спонтанно, строить маршруты к друзьям одним нажатием, а также узнавать, где они находятся и как у них дела. Функция 'Друзья на карте' значительно облегчит поддержание связи с родными и близкими. Важно отметить, что, как и в реальной жизни, вы сами решаете, с кем делиться своим местоположением, а с кем сохранить приватность. Ваши координаты увидят только те, кому вы предоставите такую возможность", — поделилась информацией продакт-лид "2ГИС" Марина Коневских.

Также было объявлено, что до конца года пользователи получат возможность управлять своей видимостью, включая возможность скрыть свое местоположение на карте друзей.

Кроме этого, обновленный навигатор в приложении "2ГИС" теперь при запуске маршрута предложит варианты ближайших парковок и даже способность прокладывать маршрут к конкретному подъезду жилого дома.

"2ГИС" также сообщил, что на данный момент количество 3D-моделей зданий на картах превысило 500 в 40 городах России. В июле 2023 года сервис запустил увлекательные 3D-карты с более высокой детализацией, а осенью добавил трехмерные изображения дорожных развязок, мостов и туннелей. В ближайшем будущем также будет внедрена функция ведения по полосам, которая поможет пользователям заранее планировать перемещение по дорогам. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса.

"Помимо зданий, мы усовершенствовали отображение парков и дворов, 'посадив' на карты более 9,5 миллиона деревьев и кустарников. Зеленые летом, желтые осенью, они вскоре будут покрыты снегом, создавая удивительное визуальное восприятие городского ландшафта. Это улучшение сделает ориентацию в городе еще более удобной и приятной", — подчеркнул руководитель технологического отдела "2ГИС" Дмитрий Демченко.