Сервис картографии "2ГИС" предоставил возможность пользователям обмениваться своим местоположением с друзьями после взаимного добавления в список контактов. Функция "Друзья на карте" стала доступна в мобильном приложении "2ГИС" для устройств на платформах iOS и Android. Это новшество можно активировать по индивидуальной ссылке-приглашению, как было объявлено на презентации сервиса в Доме Пашкова.

Фото: Wikipedia by К.Артём is licensed under CC BY-SA 4.0