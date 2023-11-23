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В Госдуме считают блокировку YouTube технически сложной

1:28
Общество

Видеохостинг YouTube пока не подвергся блокировке, в основном из-за технической сложности такого мероприятия, особенно при отсутствии реальных альтернатив. Таково мнение заместителя председателя комитета Государственной Думы по информационной политике Антона Горелкина, высказанное в ходе панельной дискуссии на международном форуме "Диалог о фейках", организованном АНО "Диалог регионы".

В Госдуме считают блокировку YouTube технически сложной
Фото: "YouTube sign in San Bruno, CA" by jm3 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Горелкин заявил, что те, кто предлагают блокировку YouTube, не осознают сложности этого процесса.

"Я бы с удовольствием встал в первых рядах и громко заявил об этом, но в настоящее время технически это крайне сложно. Именно по этой причине YouTube до сих пор не был заблокирован", — подчеркнул он.

Он также отметил, что блокировка Instagram (запрещенного в России и принадлежащего корпорации Meta, признанной экстремистской в РФ) была обусловлена конкретными обстоятельствами, и социальные последствия были минимальными.

"Что касается YouTube, то, безусловно, альтернативы пока не существует, и за год построить полноценную альтернативу невозможно. Мы должны превзойти уровень YouTube сегодняшнего дня, если хотим предложить альтернативу. Нам нужно предоставить блогерам более выгодные условия, отказаться от рекламы. Это, конечно, может выглядеть не очень эффективно с экономической точки зрения, но это необходимо", — добавил Горелкин.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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