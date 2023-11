Your browser does not support the audio element.

Волгоградский областной суд ужесточил приговор бывшему судье Майкопского городского суда Павлу Агафонову по делу о взятке, заменив условный срок на пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом ТАСС сообщили в суде.

