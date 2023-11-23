Волгоградский областной суд ужесточил приговор бывшему судье Майкопского городского суда Павлу Агафонову по делу о взятке, заменив условный срок на пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом ТАСС сообщили в суде.
Красногвардейский районный суд Республики Адыгея в ноябре 2022 года приговорил бывшего судью Майкопского горсуда за получение взятки к пяти годам лишения свободы условно со штрафом в размере 1,5 млн рублей. Агафонов полностью признал свою вину. Приговор был обжалован прокуратурой района, которая сочла наказание чрезмерно мягким, а также адвокатом осужденного, посчитавшего приговор чрезмерно суровым.
"Судебная коллегия Волгоградского областного суда сочла, что исправление осужденного Агафонова невозможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы.<…> Назначенное ему по ч. 4 ст. 290 УК РФ наказание в виде лишения свободы на срок пять лет определить отбывать в исправительной колонии общего режима, в остальной части этот же приговор оставить без изменения. Срок отбытия наказания <…> исчислять с момента его фактического задержания", — сказали в суде.
Следствием и судом было установлено, что судья Майкопского городского суда Адыгеи в ноябре 2021 года в своем служебном кабинете получил от гражданина, представляющего интересы истца по гражданскому делу, находящемуся в его производстве, взятку на сумму 50 тыс. рублей. Экс-судья должен был удовлетворить требования истца об изъятии транспортного средства из чужого незаконного владения. Решением квалификационной коллегии судей Республики Адыгея полномочия судьи были досрочно прекращены.
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