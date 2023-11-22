Суд рассмотрит иск к владелице Darvol на $1 млн 23 ноября

2:06 Your browser does not support the audio element. Общество

23 ноября в Хамовническом суде Москвы планируется рассмотреть иск о взыскании суммы более $1 млн по договору займа. Об этом сообщили в пресс-службе суда, добавив, что речь идет о гражданском деле, поданном Фандеевой С. В. против владельца ювелирной компании Darvol Дарьи Спиридоновой.

Фото: Нейросеть Шедеврум

В исковом заявлении утверждается, что с августа 2020 по март 2021 года между Фандеевой и Спиридоновой были заключены договоры займа, предусматривающие предоставление денежных средств в долг. Стороны определили цель использования займа, согласно которой заемщик должен был приобрести турмалин Параиба массой 14,93 карата.

Однако в сентябре 2020 года между Фандеевой и ООО "Ювелирный дом" был подписан договор поручительства. В нем утверждается, что ювелирный дом обязуется отвечать перед Фандеевой за исполнение всех обязательств Спиридоновой. В момент подачи иска истец не был в курсе, была ли достигнута цель использования средств. Фандеева в своем иске требует взыскать с ответчиков сумму долга, оцененную приблизительно в $862 817 и €344 557.

Параллельно в Хамовническом районном суде рассматривается уголовное дело по обвинению Спиридоновой в совершении мошенничества, где Фандеева С. В. выступает в роли одной из потерпевших.

По данным прокуратуры Москвы, Спиридонова обвиняется в том, что, используя уловки сделок с драгоценными камнями и ювелирными изделиями, она обманом выманила у 19 потерпевших более 350 млн рублей. Однако обязательства, взятые на себя, она не выполнила, и деньги не вернула. В настоящее время Спиридонова находится под домашним арестом.