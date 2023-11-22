Helsingin Sanomata: Финляндия закроет в среду все КПП на границе с Финляндией, кроме одного

Из-за участившихся случаев пересечения границы беженцами из восточных государств транзитом через Россию Финляндия собирается закрыть все КПП на границе в среду. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomata.
Отмечается, что финны собираются оставить открытым один контрольно-пропускной пункт — самый северный, Райя-Йосепи.
Ранее сообщалось, что мигранты предпринимают попытки проникнуть в Финляндию, обходя официальные пограничные пункты. Они перелезают через колючую проволоку и просят убежища.
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