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Helsingin Sanomata: Финляндия закроет в среду все КПП на границе с Финляндией, кроме одного

0:35
Общество

Из-за участившихся случаев пересечения границы беженцами из восточных государств транзитом через Россию Финляндия собирается закрыть все КПП на границе в среду. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomata.

Helsingin Sanomata: Финляндия закроет в среду все КПП на границе с Финляндией, кроме одного
Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

Отмечается, что финны собираются оставить открытым один контрольно-пропускной пункт — самый северный, Райя-Йосепи.

Ранее сообщалось, что мигранты предпринимают попытки проникнуть в Финляндию, обходя официальные пограничные пункты. Они перелезают через колючую проволоку и просят убежища.

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