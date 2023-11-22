Россиянина Алексея Кременскова уличили в продаже Киеву баз данных детей

Председатель Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) Алексей Кременсков может быть причастен к продаже Украине баз данных генетических и биометрических образцов россиян, преимущественно детей.
Об этом стало известно из публикаций украинских СМИ и заявления депутата Верховной Рады Украины Георгия Мазурашу.
На прошлой неделе украинским изданием Politeka было опубликовано расследование, посвященное коррупции, к которой причастна владелица сети клиник "Медикавер" из Львова Ульяна Яринич. В статье приведены данные из взломанной украинскими хакерами почты Яринич.
Среди переписок о взятках министру здравоохранения и мэру Львова оказалось несколько писем, посвященных исследованию генетических различий русских и украинцев. По техническому заданию от польской клиники в рамках исследования стоимостью 850 тысяч евро необходимо было 10 тысяч взрослых и 5 тысяч детских образцов.
Как выяснилось из обнародованных переписок, часть необходимой базы весной 2015 года продал львовским генетикам россиянин Алексей Кременсков. Украинское издание опубликовало его переписку с львовской клиникой, из которой следует, что он передал им базу из 2 тысяч оцифрованных детских генетических образцов и 32 тысяч биометрических данных. Как сообщается в украинских СМИ, он получил за это семь тысяч евро.
На тот момент Кременсков представлял Норильское отделение компании "Genetik test", а в настоящее время возглавляет Ассоциацию участников рынка электронной коммерции. Кроме того, в марте того же 2015 года на своей странице ВКонтакте он демонстрирует связи с украинской стороной, публикуя репосты сообщества "Фотограф Киев Москва".
В одном из интервью Кременсков также косвенно подтверждал работу по сбору подобных баз данных: "Я провёл около 2.500 тестов школьникам и детям в детских садах, получив огромные опыт и базу знаний", — делился он воспоминаниями в этом году.
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