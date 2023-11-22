Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Данные Росстата: как изменились цены на продукты за неделю?
Ученые рассказали, что стволовые клетки уменьшают боль в колене
Автоэксперт назвал максимальные минусовые температуры для современных машин
Певец Шарлот, сжегший паспорт гражданина РФ, получил 13 суток административного ареста
Новые Требования и ограничения: какой транспорт может выходить на дороги в экстремальные морозы
Цены на гостиницы и отели в России подскочили на 8-14%
Под Авдеевкой ВС России уничтожили наёмников из США и Канады
Экс-советник ЦРУ Рикардс: США вот-вот совершают вопиющую ошибку с активами России
Открытие двойных спутников: новые результаты миссии Люси НАСА вокруг астероида Динкинеш

Россиянина Алексея Кременскова уличили в продаже Киеву баз данных детей

2:19
Общество

Председатель Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) Алексей Кременсков может быть причастен к продаже Украине баз данных генетических и биометрических образцов россиян, преимущественно детей.

Об этом стало известно из публикаций украинских СМИ и заявления депутата Верховной Рады Украины Георгия Мазурашу.

На прошлой неделе украинским изданием Politeka было опубликовано расследование, посвященное коррупции, к которой причастна владелица сети клиник "Медикавер" из Львова Ульяна Яринич. В статье приведены данные из взломанной украинскими хакерами почты Яринич.

 

Среди переписок о взятках министру здравоохранения и мэру Львова оказалось несколько писем, посвященных исследованию генетических различий русских и украинцев. По техническому заданию от польской клиники в рамках исследования стоимостью 850 тысяч евро необходимо было 10 тысяч взрослых и 5 тысяч детских образцов.

Как выяснилось из обнародованных переписок, часть необходимой базы весной 2015 года продал львовским генетикам россиянин Алексей Кременсков. Украинское издание опубликовало его переписку с львовской клиникой, из которой следует, что он передал им базу из 2 тысяч оцифрованных детских генетических образцов и 32 тысяч биометрических данных. Как сообщается в украинских СМИ, он получил за это семь тысяч евро.

На тот момент Кременсков представлял Норильское отделение компании "Genetik test", а в настоящее время возглавляет Ассоциацию участников рынка электронной коммерции. Кроме того, в марте того же 2015 года на своей странице ВКонтакте он демонстрирует связи с украинской стороной, публикуя репосты сообщества "Фотограф Киев Москва".

В одном из интервью Кременсков также косвенно подтверждал работу по сбору подобных баз данных: "Я провёл около 2.500 тестов школьникам и детям в детских садах, получив огромные опыт и базу знаний", — делился он воспоминаниями в этом году.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Певец Шарлот вернулся в Россию: из Пулково увели в наручниках

Певца заковали в наручники прямо в аэропорту Пулково.

Певец Шарлот, сжёгший паспорт России, вернулся в Петербург
Стала известна схема доставки беженцев на границу России и Финляндии
"Фонтанка": арабских и африканских беженцев доставляют к финской границе на российских машинах
Боец ВС РФ рассказал о дуэли с женщиной-снайпером, воевавшей за ВСУ
Экономные путешествия: четыре внедорожника за полмиллиона рублей
Выборы президента в Аргентине: новое экономическое чудо или крах? Алексей Гончаров Босния и Герцеговина находятся в плену внутренних раздоров и американских санкций Михаил Плисюк RS: главная цель конфликта на Украине - забрать Чёрное море для НАТО Олег Володин
Хореограф и режиссёр Полина Меньших погибла в результате обстрела в Донбассе
"Ненавижу эту страну": гимнастка с Украины раскритиковала Польшу и её жителей
У ВСУ истерика и сообщения о "всех убитых" после кассет ВС РФ
У ВСУ истерика и сообщения о "всех убитых" после кассет ВС РФ
Последние материалы
Новые Требования и ограничения: какой транспорт может выходить на дороги в экстремальные морозы
Певец Шарлот, сжегший паспорт гражданина РФ, получил 13 суток административного ареста
Почки или холестерин: врач назвала основные причины гипертонии
Цены на гостиницы и отели в России подскочили на 8-14%
Под Авдеевкой ВС России уничтожили наёмников из США и Канады
Санду приезжала в Киев согласовывать провокацию в Приднестровье
Экс-советник ЦРУ Рикардс: США вот-вот совершают вопиющую ошибку с активами России
Открытие двойных спутников: новые результаты миссии Люси НАСА вокруг астероида Динкинеш
Врач назвала 10 продуктов-антидепрессантов
Россияне начали скупать новогодние туры в Оман
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников