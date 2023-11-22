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Россиян из сектора Газа эвакуировали в Ставрополь

1:10
Общество

О поступлении информации о прибытии эвакуированных граждан России в регион сообщили в ГУ МЧС России по Ставропольскому краю. В область прибыли четыре человека, включая двух взрослых и двух детей, которые были эвакуированы из сектора Газа. Прибывшие российские граждане и планируют проживать у своих родственников.

Россиян из сектора Газа эвакуировали в Ставрополь
Фото: Openverse by forzarwe is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

"Были созданы все необходимые условия для комфортной транспортировки этих людей в пункт назначения. Соотечественникам, прибывшим, предоставляется необходимая психологическая поддержка от специалистов", — отметили в региональном МЧС.

Регионы Южного Кавказа активно оказывают помощь беженцам. Ранее мы сообщали о том, что в Ставрополь прибыли еще три эвакуированных из сектора Газа, которые также нашли временное пристанище у своих родственников.

В Дагестане подготовлено около 200 мест в санаториях для размещения эвакуированных граждан, сообщает newstracker.ru.

Помимо этого, из нескольких регионов России были отправлены десятки тонн гуманитарной помощи для палестинцев.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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