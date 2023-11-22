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Никас Сафронов пожаловался на преследования со стороны "странной" женщины

1:02
Общество

В "мхатовском" доме в Брюсовом переулке знаменитости сталкиваются с назойливой женщиной, которая беспокоит их несколько месяцев.

Никас Сафронов пожаловался на преследования со стороны "странной" женщины
Фото: Openverse by Anna Pegova is licensed under CC BY-SA 4.0

Она обращается с необычными просьбами, пристаёт к ним на улице и даже подкладывает под колеса машины крупный саморез.  Жертвами её назойливости стали такие известные личности, как Никас Сафронов, Андрис Лиепа и Фёдор Бондарчук.

Художник Никас Сафронов описывает её странные попытки стать его моделью и даже предложение позволить ей пожить у него. Он подчеркивает, что, несмотря на отказы, женщина не уходит и продолжает беспокоить их на улице и даже угрожает охраннику.

"Пообщался тот с женщиной. Я надеялся, что после разговора с сотрудником правоохранительных органов она уйдет. Но – нет", — передаёт слова художника "Московский Комсомолец".

Сафронов выразил надежду, что она наконец устанет от своих действий, но ситуация остаётся неразрешенной.

РЕАКЦИЯ НА СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО НИКАСА САФРОНОВА: Летов, Пепперштейн и др. / Здесь Настоящие Люди
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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