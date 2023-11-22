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В Перми выпал серо-желтый снег с частицами почвы из Средней Азии

0:50
Общество

Сегодня, 22 ноября, Уральский гидрометцентр сообщил о редком природном явлении: в Пермском крае впал снег серо-желтого цвета.

В Перми выпал серо-желтый снег с частицами почвы из Средней Азии
Фото: http:// www.adygheya.ru

В своем Telegram-канале эксперты гидрометцентра сделали предположение, что снег из белого превратился в серо-желтый из-за попадания в него частиц почвы из соседних стран.

"В городе Перми на снежном покрове образовалась серо-желтая корка, которая, скорее всего, образовалась из-за выноса в регион частиц почвы с бесснежных пока районов Средней Азии", — говорится в сообщении ведомства.

Почва могла попасть в снежные массы из-за циклона, который накрыл Пермский край вкупе с сильным ветром, который и принес частицы почвы из республик Средней Азии на территорию российского Урала.

Экологическая проблема Перми
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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