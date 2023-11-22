Инфобизнесмен Шабутдинов устроил "спектакль" в зале суда

1:15 Your browser does not support the audio element. Общество

Аяз Шабутдинов расплакался в зале суда во время рассмотрения апелляции по своему аресту. Затем он обратился с просьбой освободить его из СИЗО, предложил залог в 15 миллионов рублей и развернул плакат с надписью "Предприниматель".

Фото: Личный аккаунт Аяза Шабутдинов в Instagram by Аяз Шабутдинов

За решеткой Аяз напомнил о своих детях, подчеркнув, что из-за предполагаемого срока он может упустить их взросление. На заседание пришли трое пострадавших по делу инфоцыгана, которые рассказали журналистам, что на сеансах успешного успеха проводилась медитация, с использованием странного кофе, вызывавшего эйфорию. Одна из потерпевших утверждала, что в напиток добавлялись "непонятные зелёные таблетки".

Суд оставил Аяза Шабутдинова под стражей, отклонив также жалобу его адвокатов, сообщает Telegram-канал "Shot".

Напомним, 4 ноября Шабутдинова арестовали на месяц и 13 суток по делу о восьми случаях мошенничества, совершённых организованной группой в особо крупном размере. Такое решение принял суд Москвы.

Ранее сообщалось, что блогер Шабутдинов назвал недоразумением свой арест по делу о мошенничестве.

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