МЧС РФ: из сектора Газа эвакуировано более 570 россиян

Глава МЧС РФ привел данные о том, что 570 из 909 человек, ранее обратившихся к России для эвакуации, удалось покинуть Палестину. Информация об этом приводится 22 ноября пресс-службой ведомства в Telegram-канале.
Куренков также написал, что РФ направила для жителей сектора Газа около 245 тонн гуманитарной помощи, как и планировалось. Поставки продолжатся и в дальнейшем.
МЧС РФ совместно с другими ведомствами эвакуирует граждан РФ и членов их семей из Газы. Через пункт пропуска Рафах в Египте уже перешли 484 гражданина из РФ и 87 родственников, имеющих иностранное гражданство.
"Сейчас в Каире ожидают отправки 18 человек", — рассказал Куренков.
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