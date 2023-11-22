Амстердам отдаст Украине скифское золото из музеев Крыма

1:15 Your browser does not support the audio element. Общество

Власти Нидерландов ожидаемо приняли решение о передаче Украине уникальной коллекции скифского золота из музеев Крыма, которая выставлялась в Амстердаме еще со времен, когда полуостров еще не стал российским.

Фото: prosto.aero

Об этом в среду, 22 ноября, заявило Министерство культуры и информационной политики Украины в своих соцсетях. Там же указали, что голландская сторона не не будет взыскивать с Киева стоимость хранения драгоценностей за девять лет.

Напомним, скифские артефакты с 2013 года выставлялись в археологическом музее Амстердамского университета.

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году властей Нидерландов оказались перед дилеммой, кому возвращать коллекцию: киевским властям или новому региону РФ.

В итоге, два года назад Апелляционный суд Амстердама принял решение отдать коллекцию Украине. Жалоба крымских музеев, не согласившихся с таким ангажированным решением, принята не была.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов, не раз подчеркивал, что бесценные артефакты у крымских музеев попросту отняли.

Сокровища Крыма. Борьба за «скифское золото»