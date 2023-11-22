Стало известно, как отсутствие партнера в молодости влияет на заработок и благополучие

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Люди, которые не вступают в романтические отношения в 20 лет, чувствуют более высокую удовлетворенность жизнью по сравнению с теми, кто уже находится в отношениях в этом возрасте, таков вывод ученых из Нидерландского междисциплинарного демографического института, который был опубликован в Wiley Online Library.

Фото: "Eskimo Kiss" by Tela Chhe is licensed under CC BY 2.0.

Исследователи поставили перед собой задачу выяснить, может ли одиночество положительно влиять на психическое здоровье. Для этого они провели исследование, в котором приняли участие 1003 немцев и немок.

Все участники исследования достаточно рано начали жить самостоятельно, а некоторые из них имели небольшой опыт сожительства или брака, который в конечном итоге завершился разрывом. Основное внимание было уделено двум параметрам — удовлетворенности жизнью и уровню заработка.

Исследование показало, что у мужчин, которые вступили в романтические отношения сразу после переезда и быстро завершили их, уровень удовлетворенности жизнью был ниже, чем у тех, кто оставался одиноким в молодости. У женщин, переживших романтические или брачные отношения в 20 лет, наблюдалось снижение удовлетворенности жизнью в первый год после разрыва.

Тем не менее, в последующие годы их жизни протекали с таким же благополучием, как и у их сверстниц, не вступавших в ранние отношения.

Ученые также обнаружили, что молодые одинокие женщины и мужчины зарабатывали больше, чем их сверстники, находившиеся в отношениях. Однако со временем эта разница становилась менее заметной. Отмечается, что после разрыва отношений уровень заработка многих мужчин увеличивался.

Авторы исследования надеются, что будущие исследования помогут определить, оказывает ли одиночество в молодости долгосрочное влияние на другие аспекты жизни, такие как профессиональный рост.