В Томске отменили запланированный на 23 ноября концерт рок-исполнительницы Дианы Арбениной.
Такое решение принял департамент культуры областной администрации после поступивших нескольких десятков жалоб сибиряков-участников спецоперации на Украине.
"Еще в 2014 году, когда ВСУ начали боевые действия против регионов Донбасса, она (Диана Арбенина — прим. Правда. РУ) дала концерт в Киеве", — говорится в сообщении на Telegram-канале "Все для фронта 70".
Обращаясь к киевским поклонникам, Арбенина попросила прощения "за российских коллег, которые поддержали СВО", и заявила, что она с украинским народом.
Узнав, что Арбенина приедет с гастролями в Томск, местные участники СВО попросили отменить выступление певицы и лидера группы "Ночные снайперы".
В октябре концерты исполнительницы отменили в Йошкар-Оле и Саратове.
Певца заковали в наручники прямо в аэропорту Пулково.