В Томске после жалоб участников СВО отменили концерт Арбениной

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

В Томске отменили запланированный на 23 ноября концерт рок-исполнительницы Дианы Арбениной.

Фото: wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Такое решение принял департамент культуры областной администрации после поступивших нескольких десятков жалоб сибиряков-участников спецоперации на Украине.

"Еще в 2014 году, когда ВСУ начали боевые действия против регионов Донбасса, она (Диана Арбенина — прим. Правда. РУ) дала концерт в Киеве", — говорится в сообщении на Telegram-канале "Все для фронта 70".

Обращаясь к киевским поклонникам, Арбенина попросила прощения "за российских коллег, которые поддержали СВО", и заявила, что она с украинским народом.

Узнав, что Арбенина приедет с гастролями в Томск, местные участники СВО попросили отменить выступление певицы и лидера группы "Ночные снайперы".

В октябре концерты исполнительницы отменили в Йошкар-Оле и Саратове.

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