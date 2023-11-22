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В России опровергли разгоняемый Киевом фейк о мобилизации

1:28
Общество

После президентских выборов в марте 2024 года в России объявят "тотальную мобилизацию", заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на форуме в канадском Галифаксе. RTVI узнал в высших эшелонах власти, так ли это на самом деле.

В России опровергли разгоняемый Киевом фейк о мобилизации
Фото: РИА Новости by Илья Питалев is licensed under © РИА Новости

Вряд ли, прокомментировал член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

"Ни о какой мобилизации сейчас речь не идёт. Не нужно её проводить, нет такой необходимости сейчас", — объяснил он.

Тотальная мобилизация не нужна, подтвердил заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Муратов.

"У нас там всё сейчас и так нормально, — заверил он. — На той стороне нет столько сил, против которых бы нужно объявлять тотальную мобилизацию".

Данилов нарочно распространяет фейки, предположил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Перминов.

"Эти заявления, скорее всего, направлены на то, чтобы внести раскол в наше российское общество, посеять панику", — заметил он.

Сенатор также заверил, что ВС РФ не испытывают никакой необходимости в мобилизации: "Ранее мы столкнулись с определёнными трудностями, но ситуация поменялась, и сегодня мы можем провести мобилизацию, но необходимости в этой мобилизации на данный момент нет".

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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