Повсюду говорят, что увеличение геомагнитной активности ожидается в течение ближайших дней из-за выброса солнечного вещества, однако согласно российским ученым, магнитной бури сильной степени с 22 по 26 ноября не предвидится. По словам представителя Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН, магнитная буря происходит, когда определенные пороговые значения превышаются, например, при К-индексе геомагнитной активности, равном 5. Прогнозируется, что такого уровня не достигнет, но возможна активность на уровне четырех.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0