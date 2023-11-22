Повсюду говорят, что увеличение геомагнитной активности ожидается в течение ближайших дней из-за выброса солнечного вещества, однако согласно российским ученым, магнитной бури сильной степени с 22 по 26 ноября не предвидится. По словам представителя Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН, магнитная буря происходит, когда определенные пороговые значения превышаются, например, при К-индексе геомагнитной активности, равном 5. Прогнозируется, что такого уровня не достигнет, но возможна активность на уровне четырех.
Сотрудница Центра также пояснила, что коррекция прогноза связана с тем, что скорость выброса солнечного вещества 16 ноября оказалась ниже ожидаемой, что также приведет к уменьшению возмущения магнитного поля Земли, сообщает "Российская газета".
Ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца также утверждают, что магнитная буря не предстоит: магнитосфера Земли останется спокойной в ближайшую неделю.
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