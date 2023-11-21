Более 20 зарубежных брендов готовятся выйти на российский рынок

Согласно анализу консалтинговой компании NF Group, основная часть брендов, входящих на российский рынок, принадлежит компаниям из Турции, Белоруссии и Эстонии, преимущественно в области продаж одежды и обуви. Региональный директор по торговой недвижимости NF Group, Евгения Хакбердиева, отметила, что качество выхода зарубежных брендов на российский рынок значительно ухудшилось.
Многие турецкие компании, появившиеся в России за последний год, либо прекратили свое развитие, либо закрылись. Среди брендов, готовящихся войти на рынок, 35% представлены иранскими компаниями. Также ожидается появление китайских ритейлеров (13%), а также компаний из Казахстана, Белоруссии, Южной Кореи, ОАЭ и Турции (по 9%). Основной акцент остается на обуви и одежде.
В следующем году ожидается, что ритейлеры из Южной Кореи и Китая начнут свою работу в России. Хакбердиева отметила, что успешным результатом можно считать начало работы в России половины из 23 заявленных компаний. Ранее сообщалось, что в Россию возвращается бренд Adidas, с открытием магазинов после 7 декабря и прибытием товаров 25 ноября.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.