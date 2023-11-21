Путин не приедет в Кузбасс простится с Тулеевым

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Президент России Владимир Путин не планирует приезжать в Кемерово на прощание с экс-губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым, который умер 21 ноября в возрасте 79 лет.

Фото: Интернет-портал Правительства Российской Федерации

О том, что российский лидер не поедет на похороны Тулеева, руководившего Кузбассом более 20 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

"Нет, не планируется", — сказал Песков в ответ на вопрос, намерен ли глава государство прилететь в Кемерово.

Похороны Амана Тулеева пройдут завтра, 22 ноября. Он возглавлял Кемеровскую область с 1997 по 2018 года, сделав многое для развития этого стратегически важного для Сибири и всей России региона в крайне непростое для страны время.

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