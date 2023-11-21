Люк Бессон примет участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи

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Всемирно известный французский режиссер, продюсер и сценарист Люк Бессон подтверждает свое участие во Всемирном фестивале молодежи, который пройдет 1-7 марта 2024 года на федеральной территории "Сириус" в Сочи.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Об этом во вторник, 21 ноября, сообщил программный директор фестиваля Сергей Першин.

"Подтвердился для участия в фестивале культовый режиссер Люк Бессон. Думаю, что таких открытий нас ждет еще много", — сообщил Першин.

Участникам мероприятия станут более 20 тысяч молодых людей, которые уже заявили о себе в таких сферах, как молодежное предпринимательство, образование, наука, СМИ, волонтерство, благотворительность.

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