Всемирно известный французский режиссер, продюсер и сценарист Люк Бессон подтверждает свое участие во Всемирном фестивале молодежи, который пройдет 1-7 марта 2024 года на федеральной территории "Сириус" в Сочи.
Об этом во вторник, 21 ноября, сообщил программный директор фестиваля Сергей Першин.
"Подтвердился для участия в фестивале культовый режиссер Люк Бессон. Думаю, что таких открытий нас ждет еще много", — сообщил Першин.
Участникам мероприятия станут более 20 тысяч молодых людей, которые уже заявили о себе в таких сферах, как молодежное предпринимательство, образование, наука, СМИ, волонтерство, благотворительность.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.