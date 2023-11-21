Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала свои комментарии по статье главы дипломатического ведомства Европейского союза (ЕС) Жозепа Борреля под названием "В центре бури" и обратила внимание на возможный эротический подтекст.
"Разбор фантазии евросоюзных спичрайтеров оставила на десерт. На этот раз на торте не вишенка, а клубничка," — отметила представитель МИД.
Захарова обратила внимание на заголовок статьи, который ассоциируется с эротическим фильмом 1970-х годов "In the Eye of the Hurricane" (испанское название El ojo del huracán), снятым в родной Испании Борреля и вышедшим в прокат, когда ему было 24 года.
"По сюжету кино молодая и богатая женщина Руфь решает развестись с заботливым мужем Мишелем, потому что увлеклась эротоманом Полем. После этого Руфь хотят убить и периодически насилуют. Казалось бы, при чем здесь Украина?" — добавила дипломат.
Ранее сообщалось: Захарова рассказала, что Евромайдан превратил Украину в "нищую вымирающую территорию".
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.