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Сексолог Шевляков объяснил, почему мужчины предпочитают мастурбацию в отношениях

1:29
Общество

Сексолог Василий Шевляков поделился своим мнением о возможных причинах этого явления.

Сексолог Шевляков объяснил, почему мужчины предпочитают мастурбацию в отношениях
Фото: openverse by Dainis Graveris is licensed under CC BY 2.0

Девушка жаловалась, что в последнее время ее партнер часто прибегает к мастурбации, что сказывается на частоте интимных отношений. Сексолог отметил, что мастурбация в паре или у одиноких людей — нормальное явление, но может стать проблемой, если заменяет естественную сексуальную активность.

Специалист выделил несколько распространенных причин, почему мужчины могут предпочитать мастурбацию:

  • Сексуальная разрядка и уединение: Мастурбация становится для мужчины способом сексуального расслабления и качественного отдыха, особенно если это было закреплено в детско-родительских отношениях.
  • Противотревожное мероприятие: Мастурбация может стать способом сбросить психоэмоциональное напряжение и релаксировать. Особенно это актуально, если мужчина использует ее как средство самоуспокоения при частых тревожных состояниях.
  • Неудовлетворенность сексуальной жизнью: Мастурбация может стать выбором в условиях, когда сексуальная жизнь в паре не приносит удовлетворения. В таких случаях секс воспринимается как обязанность, а мастурбация становится путем наименьшего сопротивления.

Сексолог подчеркнул, что важно обсудить эти вопросы в открытой беседе с партнером, чтобы понять причины его предпочтений и найти взаимопонимание в отношениях.

МУЖ или ПАРЕНЬ МАСТУРБИРУЕТ! Почему и как реагировать? Комментарий сексолога.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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