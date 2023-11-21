Сексолог Василий Шевляков поделился своим мнением о возможных причинах этого явления.
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Девушка жаловалась, что в последнее время ее партнер часто прибегает к мастурбации, что сказывается на частоте интимных отношений. Сексолог отметил, что мастурбация в паре или у одиноких людей — нормальное явление, но может стать проблемой, если заменяет естественную сексуальную активность.
Специалист выделил несколько распространенных причин, почему мужчины могут предпочитать мастурбацию:
Сексуальная разрядка и уединение: Мастурбация становится для мужчины способом сексуального расслабления и качественного отдыха, особенно если это было закреплено в детско-родительских отношениях.
Противотревожное мероприятие: Мастурбация может стать способом сбросить психоэмоциональное напряжение и релаксировать. Особенно это актуально, если мужчина использует ее как средство самоуспокоения при частых тревожных состояниях.
Неудовлетворенность сексуальной жизнью: Мастурбация может стать выбором в условиях, когда сексуальная жизнь в паре не приносит удовлетворения. В таких случаях секс воспринимается как обязанность, а мастурбация становится путем наименьшего сопротивления.
Сексолог подчеркнул, что важно обсудить эти вопросы в открытой беседе с партнером, чтобы понять причины его предпочтений и найти взаимопонимание в отношениях.
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