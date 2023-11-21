Работу в России возобновили два подразделения Penguin Random House

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

Немецкое и испанское подразделения Penguin Random House возобновили работу в России. Об этом сообщает "Коммерсант", ссылаясь на гендиректора издательской группы "Альпина" Алексея Ильина.

Фото: towardsdatascience.com

Издательство является одним из крупнейших в мире. Оно вернулось в страну после Франкфуртской книжной выставки.

Как заявил Ильин, возвращение такого крупного игрока на издательский рынок "дало надежду российским издательствам", которые хотят вновь осуществлять покупку прав напрямую у иностранных партнеров.

Отмечается, что указанные подразделения могут иметь в распоряжении только права локальных авторов.

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