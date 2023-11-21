Работу в России возобновили два подразделения Penguin Random House

Немецкое и испанское подразделения Penguin Random House возобновили работу в России. Об этом сообщает "Коммерсант", ссылаясь на гендиректора издательской группы "Альпина" Алексея Ильина.
Издательство является одним из крупнейших в мире. Оно вернулось в страну после Франкфуртской книжной выставки.
Как заявил Ильин, возвращение такого крупного игрока на издательский рынок "дало надежду российским издательствам", которые хотят вновь осуществлять покупку прав напрямую у иностранных партнеров.
Отмечается, что указанные подразделения могут иметь в распоряжении только права локальных авторов.
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