Дмитрий Гордон* уже рассказывает, какие будут плюсы в поражении Украины

Украинские пропагандисты славятся своим мастерством быстро менять собственное мнение в свете тех или иных событий.

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Вот и киевский писатель и журналист Дмитрий Гордон* решил сменить свою грозную риторику, заявив, что поражение ВСУ в противостоянии с Россией несёт Украине несомненные плюсы.

"Давайте вспомним историю. Что стало с Германией после проигрыша? Ведущая экономика Европейского Союза. Все страны, которые когда-то проиграли русским, не будем сейчас говорить о причинах, все они стали невероятно успешными. Так что мы, как страна, побеждаем в этой войне при любом её исходе. Это важно понимать", — отметил украинский аналитик.

Ранее уже сообщалось, как Гордон* уже начал праздновать "победу Украины" и раздавать русские земли

* Внесён в список экстремистов и террористов, а также признан иноагентом в России.

Гордон* празднует "победу Украины" и раздаёт русские земли