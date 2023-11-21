Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге рассмотрит уголовное дело Дарьи Треповой* (внесена в список экстремистов в РФ) до конца года. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
На текущий момент по делу проходят 84 потерпевших,. Также отмечается, что один человек, не считая военкора Владлена Татарского, умер. Обстоятельства его смерти не связаны со взрывом в кафе. Часть из потерпевших заявила иски в сумме на два миллиона рублей для возмещения вреда.
Сообщается, что обвиняемая частично признала свою вину.
Ранее стало известно, что подготовку к теракту Дарьи Треповой курировал человек под псевдонимом "Гештальт".
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.