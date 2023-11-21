Суд Петербурга до конца 2023 года рассмотрит дело Дарьи Треповой*

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге рассмотрит уголовное дело Дарьи Треповой* (внесена в список экстремистов в РФ) до конца года. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Фото: https://m.vk.com/jj.ooee

На текущий момент по делу проходят 84 потерпевших,. Также отмечается, что один человек, не считая военкора Владлена Татарского, умер. Обстоятельства его смерти не связаны со взрывом в кафе. Часть из потерпевших заявила иски в сумме на два миллиона рублей для возмещения вреда.

Сообщается, что обвиняемая частично признала свою вину.

Ранее стало известно, что подготовку к теракту Дарьи Треповой курировал человек под псевдонимом "Гештальт".