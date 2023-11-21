Эдгард Запашный резко ответил депутатам партии "Новые люди"

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Гендиректор Большого цирка на проспекте Вернадского и народный артист России Эдгард Запашный оценил инициативу фракции "Новые люди" о запрете использования животных в цирках как "обыкновенный хайп" и источник множества ложных утверждений.

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Запашный подчеркнул, что цирк и дрессура не являются злом, а скорее формой обучения, аналогичной тому, как обучаются домашние животные, сообщает "Московский Комсомолец".

Запашный высмеял логику депутатов, указав на недостоверность статистики и неправильность информации, представленной членами партии "Новых людей".

Запашный опроверг обвинения в жестокости по отношению к животным в цирке и рассказал о регулярных нападках со стороны зоорадикалов. Он подчеркнул, что цирки могут способствовать восстановлению популяций исчезающих видов и несут важную социальную функцию.

ЭДГАРД ЗАПАШНЫЙ о современной политике, президентстве, цирковых интригах и природе любви