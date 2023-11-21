Гендиректор Большого цирка на проспекте Вернадского и народный артист России Эдгард Запашный оценил инициативу фракции "Новые люди" о запрете использования животных в цирках как "обыкновенный хайп" и источник множества ложных утверждений.
Запашный подчеркнул, что цирк и дрессура не являются злом, а скорее формой обучения, аналогичной тому, как обучаются домашние животные, сообщает "Московский Комсомолец".
Запашный высмеял логику депутатов, указав на недостоверность статистики и неправильность информации, представленной членами партии "Новых людей".
Запашный опроверг обвинения в жестокости по отношению к животным в цирке и рассказал о регулярных нападках со стороны зоорадикалов. Он подчеркнул, что цирки могут способствовать восстановлению популяций исчезающих видов и несут важную социальную функцию.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.