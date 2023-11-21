Украинский президент Владимир Зеленский не оставил серьезного впечатления даже на британском таблоиде The Sun, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
В своем Telegram-канале он выразил свое мнение относительно интервью главы Украины для издания, особенно затронув момент о количестве покушений на политика.
"Господи, какое же убожество это бандеровское чучело. Бородатое недоразумение в зеленом, отвечая на вопрос британского таблоида The Sun о количестве неких "покушений", хрипловатым голоском, мотая своей нелепой головкой, пробормотало: not less … five-six (не меньше пяти-шести). Ну даже для The Sun выглядит как цирк с конями. Впрочем, этого деятеля серьезно там уже и не воспринимают", — отметил Медведев.
Он также добавил, что такое поведение Зеленского вызывает сомнения относительно успешного политического будущего президента.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев заявил: победа будет за Россией.
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