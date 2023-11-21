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"Бандеровское чучело": Дмитрий Медведев прокомментировал интервью Зеленского

1:07
Общество

Украинский президент Владимир Зеленский не оставил серьезного впечатления даже на британском таблоиде The Sun, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Бандеровское чучело": Дмитрий Медведев прокомментировал интервью Зеленского
Фото: wikimedia.org by Svklimkin is licensed under CC BY-SA 4.0

В своем Telegram-канале он выразил свое мнение относительно интервью главы Украины для издания, особенно затронув момент о количестве покушений на политика.

"Господи, какое же убожество это бандеровское чучело. Бородатое недоразумение в зеленом, отвечая на вопрос британского таблоида The Sun о количестве неких "покушений", хрипловатым голоском, мотая своей нелепой головкой, пробормотало: not less … five-six (не меньше пяти-шести). Ну даже для The Sun выглядит как цирк с конями. Впрочем, этого деятеля серьезно там уже и не воспринимают", — отметил Медведев.

Он также добавил, что такое поведение Зеленского вызывает сомнения относительно успешного политического будущего президента.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев заявил: победа будет за Россией.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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