Путин: мигранты из Таджикистана вносят весомый вклад в развитие экономики РФ

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Более миллиона трудовых мигрантов, прибывших в РФ из Таджикистана вносят весомый вклад в развитие российской экономики, заявил во вторник, 21 ноября, Владимир Путин.

Фото: "Vladimir Putin (2022-02-24)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

Об этом российский лидер сообщил по итогам официальной встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который прибыл в Москву с двухдневным визитом

"Они (мигранты — прим. Правда. РУ) вносят большой вклад в развитие российской экономики и заняты в самых разных отраслях. Что немаловажно, их денежные переводы на родину являются серьезным подспорьем для экономики республики", — отметил президент РФ.

Также Владимир Путин отметил, что власти России стремятся обеспечить трудовым мигрантам достойные условия работы и социальной защиты.

Ранее стало известно, какие преференции имеют граждане дружественного Таджикистана, приехавшие в нашу страну на заработки.

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