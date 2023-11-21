Более миллиона трудовых мигрантов, прибывших в РФ из Таджикистана вносят весомый вклад в развитие российской экономики, заявил во вторник, 21 ноября, Владимир Путин.
Об этом российский лидер сообщил по итогам официальной встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который прибыл в Москву с двухдневным визитом
"Они (мигранты — прим. Правда. РУ) вносят большой вклад в развитие российской экономики и заняты в самых разных отраслях. Что немаловажно, их денежные переводы на родину являются серьезным подспорьем для экономики республики", — отметил президент РФ.
Также Владимир Путин отметил, что власти России стремятся обеспечить трудовым мигрантам достойные условия работы и социальной защиты.
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