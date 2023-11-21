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Астролог рассказала, как организм сигнализирует о неверном жизненном пути

1:39
Общество

Неправильный выбор жизненного пути может привести к серьезным последствиям, таким как депрессии, зависимости, частые заболевания и сбои в работе органов. Об этом сообщила астролог Ирина Шалева.

Астролог рассказала, как организм сигнализирует о неверном жизненном пути
Фото: Openverse by Image Catalog is licensed under CC0 1.0

По ее мнению, если люди не осуществляют свой внутренний потенциал, не раскрывают свои таланты, живут не своей жизнью и страшатся быть собой, эта энергия обращается против них, вызывая саморазрушение.

Например, если в натальной карте человека преобладают энергии Плутона, которые связаны с талантом руководителя или предпринимателя, способностью контролировать и влиять на других, то в случае их нереализации эта энергия может проявиться в форме повышенной критичности, конфликтности, злости, самообвинений, зависти и стремления к избыточной работе, как форме наказания себя. По словам астролога, такое отрицательное воздействие может оказать негативное влияние на здоровье.

Нераскрытая энергия, согласно Шалевой, блокируется в организме и начинает разрушать человека изнутри, вызывая самокритику, апатию, недовольство собой, нарушения в работе органов и частые заболевания.

Депрессии и зависимости также могут быть следствием нереализованного потенциала, отметила астролог. Когда люди не следуют своему истинному пути, они остаются незамеченными миром, притягивают несоответствующих им людей, сталкиваются с трудностями в материальном плане, и каждый день кажется однотипным и бесцветным, сообщает Москва 24.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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