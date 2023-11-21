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Мосгорсуд заочно арестовал участницу Pussy Riot Толоконникову

0:55
Общество

Мосгорсуд заочно арестовал одну из основательниц Pussy Riot Надежду Толоконникову (в РФ признана иноагентом), сообщили в пресс-службе инстанции во вторник.

Мосгорсуд заочно арестовал участницу Pussy Riot Толоконникову
Фото: ТАСС by Александра Мудрац

Ранее Бабушкинский суд Москвы отклонил ходатайство о её аресте, теперь это решение отменено.

"В отношении Толоконниковой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — уточнили в суде.

В отношении звезды скандальной панк-группы расследуется уголовное дело за оскорбление чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ) за какие-то её посты в соцсетях. Подробности не раскрываются.

Толоконникова числится в федеральном розыске. Сейчас она живёт, по некоторым данным, в США, хотя на днях приходила к посольству РФ в Лондоне протестовать против несоразмерно жестокого приговора художнице Саше Скочиленко.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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