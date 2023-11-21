Мосгорсуд заочно арестовал одну из основательниц Pussy Riot Надежду Толоконникову (в РФ признана иноагентом), сообщили в пресс-службе инстанции во вторник.
Ранее Бабушкинский суд Москвы отклонил ходатайство о её аресте, теперь это решение отменено.
"В отношении Толоконниковой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — уточнили в суде.
В отношении звезды скандальной панк-группы расследуется уголовное дело за оскорбление чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ) за какие-то её посты в соцсетях. Подробности не раскрываются.
Толоконникова числится в федеральном розыске. Сейчас она живёт, по некоторым данным, в США, хотя на днях приходила к посольству РФ в Лондоне протестовать против несоразмерно жестокого приговора художнице Саше Скочиленко.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.