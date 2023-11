Известный своими скандальными поступками боец смешанных боевых искусств (ММА) Вячеслав Дацик, неоднократно находившийся за решеткой, признался, что принял решение отправиться в зону специальной военной операции (СВО) на Украине после конфликта с его супругой Викторией, сообщает Газета.Ru.

Фото: Wikipedia by Ремеш is licensed under CC0