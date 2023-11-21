Российский боец ММА Дацик поехал в зону СВО после ссоры с женой

Известный своими скандальными поступками боец смешанных боевых искусств (ММА) Вячеслав Дацик, неоднократно находившийся за решеткой, признался, что принял решение отправиться в зону специальной военной операции (СВО) на Украине после конфликта с его супругой Викторией, сообщает Газета.Ru.

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"Я направился в Питер на бои, а жена в след за мной выслала вещи. У нас произошла ссора, и я быстро решил уехать туда", — заявил Дацик.

Боец прибыл в зону СВО в середине сентября, подписав бессрочный контракт с Министерством обороны Российской Федерации всего через несколько недель. Также он отметил, что в зоне СВО ему удалось завести много новых знакомств.

На счету 43-летнего Дацика в ММА семь побед и девять поражений. В августе 2023 года ему удалось одержать победу нокаутом над бывшим бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) — британцем Оли Томпсоном в Москве.

Несмотря на службу в зоне СВО, Дацик смог провести бой 28 октября против представителя Белоруссии Петра Романкевича на турнире "Бойцовский клуб РЕН ТВ". В этом поединке Дацик потерпел поражение во втором раунде техническим нокаутом.