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Садальский обвинил врачей в смерти друга: как можно было подвергать больного такому риску

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Общество

Станислав Садальский назвал врачей, которые приехали на вызов к его другу, преступниками. Приятель артиста скончался.

Садальский обвинил врачей в смерти друга: как можно было подвергать больного такому риску
Фото: Openverse by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" рассказал, что его друг Владимир Макаров скоропостижно скончался от обширного инфаркта.

Артиста возмутило поведение бригады скорой помощи, которая приехала на вызов.

"Почему-то не понесли его на носилках, а заставили идти своими ногами к машине скорой", — написал заслуженный артист РСФСР в своём "Живом журнале".

Актёр не понимает, как можно было подвергать больного человека такому риску.

"Позор равнодушной бригаде, вы не врачи, вы — преступники!" — выразил своё мнение Садальский.

Ранее сообщалось, что умер звезда фильма "Улицы разбитых фонарей" Иосиф Кошелевич.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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