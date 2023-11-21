Станислав Садальский назвал врачей, которые приехали на вызов к его другу, преступниками. Приятель артиста скончался.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" рассказал, что его друг Владимир Макаров скоропостижно скончался от обширного инфаркта.
Артиста возмутило поведение бригады скорой помощи, которая приехала на вызов.
"Почему-то не понесли его на носилках, а заставили идти своими ногами к машине скорой", — написал заслуженный артист РСФСР в своём "Живом журнале".
Актёр не понимает, как можно было подвергать больного человека такому риску.
"Позор равнодушной бригаде, вы не врачи, вы — преступники!" — выразил своё мнение Садальский.
Ранее сообщалось, что умер звезда фильма "Улицы разбитых фонарей" Иосиф Кошелевич.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.