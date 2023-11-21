Доцент Гиринский рассказал, что в декабре россиян ждёт повышение пенсии

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский сообщил, что в декабре пенсии будут повышены для пенсионеров, прекративших трудовую деятельность в сентябре, а также для тех, кто достиг 80 лет. Об этом специалист рассказал агентству "Прайм".

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Более значительное увеличение планируется с января 2024 года, когда пенсии всех неработающих пенсионеров повысятся на 7,5 процента.

"При размере пенсии примерно в 20 тысяч рублей прибавка в натуральном выражении в результате индексации составит около полутора тысяч рублей ежемесячно", — подсчитал экономист.

Годовой прирост в среднем составит 18 тысяч рублей, и если текущий размер пенсии выше, то и прибавка будет больше. Большинство пенсионеров также получат январскую выплату в декабре, чтобы учесть новогодние праздники, которую им перечислят до конца декабря.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы предложила давать россиянам пять дней отпуска при рождении внуков.

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