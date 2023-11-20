Тайна прошлого киллера: мать Ореховского преступника молчит о планах сына

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

Мать Александра Пустовалова, одного из выдающихся киллеров 90-х, не раскрывает планов своего сына, который недавно освободился из тюрьмы, подчеркивая, что это не предмет обсуждения.

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Не желая раскрывать подробности, она отметила, что сын не сможет возобновить свою прежнюю деятельность, учитывая ликвидацию преступной банды.

"А что он может возобновить? При отсутствии банды. Всю банду ликвидировали. Он что, один пойдет? Как дракон трехглавый?" — сказала мать, отвечая на вопрос о возможности возвращения сына к преступному образу жизни.

Женщина добавила, что ее сын пока не делился с ней своими планами на будущее. Он вышел на свободу после 24 лет пребывания в колонии строгого режима. Пустовалов, ранее служивший морским пехотинцем и пытавшийся вступить в ОМОН, после отказа присоединился к Ореховской преступной группировке и стал известен как Саша Солдат, киллер.

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