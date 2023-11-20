Синоптик предупредил о резком снижении атмосферного давления

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин рассказал о падении атмосферного давления.

Фото: by дзроман is licensed under is licensed under CC BY 2.0

В среду, четверг и пятницу (22-24 ноября), по словам синоптика, атмосферное давление обвалится до 30 миллиметров ртутного столба.

Ранее физик Сергей Богачёв рассказал о необычных магнитных бурях на этой неделе.

"Это связано с приближением теплого фронта, который принесет с собой повышение температур", — цитирует слова Ильина "Вечерняя Москва".

В пятницу и субботу прогнозируется температура в Москве до минус 4 градусов.