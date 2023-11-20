Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено

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Автомобилистам временно закрыли проезд по Крымскому мосту.

Фото: "Crimean bridge (Крымский мост)" by MikleRav is licensed under CC BY 2.0.

О перекрытии движения сообщил Telegram-канал "Крымский мост: оперативная информация".

Авторы публикации обратились с просьбой к автомобилистам и их пассажирам.

"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.

Причины перекрытия движения не указываются.