Автомобилистам временно закрыли проезд по Крымскому мосту.
О перекрытии движения сообщил Telegram-канал "Крымский мост: оперативная информация".
Авторы публикации обратились с просьбой к автомобилистам и их пассажирам.
"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.
Причины перекрытия движения не указываются.
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