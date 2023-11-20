Иван Охлобыстин поставил перед собой выбор в виде деревенского туалета и современными технологиями.
Звезда сериала "Интерны" сравнил человечество с муравейником и предположил, что нефть является древней разумной цивилизацией.
"Разумеется я сам человек традиции, по мне лучше нужник во дворе с пачкой разорванных газет для подтирки, чем карбоновая капсула с силиконовыми трубками в носу и глотке, поставляющими питательную жижу в организм", — написал артист в своём Telegram-канале.
Охлобыстин уверен в своём выборе, но не знает, что предпочтут все остальные.
Ранее Иван Охлобыстин рассказал, что готов принять смерть за Россию, так как это является для него единственным надёжным путём в рай.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.