Охлобыстин назвал себя человеком традиции: лучше нужник во дворе с пачкой газет для подтирки

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Иван Охлобыстин поставил перед собой выбор в виде деревенского туалета и современными технологиями.

Фото: ВК-аккаунт Ивана Охлобыстина

Звезда сериала "Интерны" сравнил человечество с муравейником и предположил, что нефть является древней разумной цивилизацией.

"Разумеется я сам человек традиции, по мне лучше нужник во дворе с пачкой разорванных газет для подтирки, чем карбоновая капсула с силиконовыми трубками в носу и глотке, поставляющими питательную жижу в организм", — написал артист в своём Telegram-канале.

Охлобыстин уверен в своём выборе, но не знает, что предпочтут все остальные.

Ранее Иван Охлобыстин рассказал, что готов принять смерть за Россию, так как это является для него единственным надёжным путём в рай.