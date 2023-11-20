В Татарстане выделили более трёх миллионов рублей на безопасность минобразования

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В республике Татарстан выделили более 3 миллионов рублей на обеспечение безопасности зданий министерства образования и науки.

Фото: Creativecommons by by wuestenigel is licensed under by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

Инициатором выступило само министерство, предлагая сумму в 3,3 миллиона рублей в качестве вознаграждения за весь 2024 год. Заявки на участие принимаются до 4 декабря текущего года, а победителя объявят уже 7 декабря.

Общая задача подрядчика заключается в обеспечении безопасности ведомства тремя невооруженными постами. Они должны располагаться у основных зданий министерства образования и науки, а также при необходимости в нежилых помещениях. Среди указанных адресов — дом №3 на улице Дзержинского, №9 на Кремлевской, а также №36 на Ямашева, сообщает inkazan.ru.

В документах отмечено, что режим охраны должен поддерживаться в течение 24 часов, а на каждом посту должен присутствовать как минимум один сотрудник. Сотрудникам охраны разрешено иметь при себе резиновые дубинки, наручники, электрошокеры и другие средства обороны.

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