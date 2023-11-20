В республике Татарстан выделили более 3 миллионов рублей на обеспечение безопасности зданий министерства образования и науки.
Инициатором выступило само министерство, предлагая сумму в 3,3 миллиона рублей в качестве вознаграждения за весь 2024 год. Заявки на участие принимаются до 4 декабря текущего года, а победителя объявят уже 7 декабря.
Общая задача подрядчика заключается в обеспечении безопасности ведомства тремя невооруженными постами. Они должны располагаться у основных зданий министерства образования и науки, а также при необходимости в нежилых помещениях. Среди указанных адресов — дом №3 на улице Дзержинского, №9 на Кремлевской, а также №36 на Ямашева, сообщает inkazan.ru.
В документах отмечено, что режим охраны должен поддерживаться в течение 24 часов, а на каждом посту должен присутствовать как минимум один сотрудник. Сотрудникам охраны разрешено иметь при себе резиновые дубинки, наручники, электрошокеры и другие средства обороны.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.