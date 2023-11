Your browser does not support the audio element.

Преступники выманили практически 10,5 миллионов рублей из карманов жителей Ханты-Мансийского автономного округа, используя удаленные методы доступа к счетам. Среди пострадавших оказались как пенсионеры, так и молодые люди. В течение прошедших выходных зарегистрированы 24 случая мошенничества с использованием банковских карт граждан.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.