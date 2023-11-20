Мошенники в Югре за выходные 24 раза провели кражи средств с банковских карт

1:19 Your browser does not support the audio element. Общество

Преступники выманили практически 10,5 миллионов рублей из карманов жителей Ханты-Мансийского автономного округа, используя удаленные методы доступа к счетам. Среди пострадавших оказались как пенсионеры, так и молодые люди. В течение прошедших выходных зарегистрированы 24 случая мошенничества с использованием банковских карт граждан.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

Среди жертв оказалась 80-летняя бабушка-криптотрейдер и молодая жительница Вартовска, мечтавшая о приобретении йоркширского терьера. Преступник уговорил девушку оплатить стоимость щенка и его доставку заранее, после чего пропал, не отвечая на связь.

Подобный случай произошел и с 65-летним человеком, который собирался купить автомобиль по объявлению. Мошенник получил предоплату в размере 40 тысяч рублей и исчез.

По всем фактам краж с банковских карт начаты уголовные дела, и правоохранительные органы активно ищут виновных.

Нет таких преступлений, на которые не пойдут злоумышленники. Ранее мы сообщали о похищении девочки на Ямале, за которую преступники потребовали выкуп в два миллиона рублей, сообщает muksun.fm.