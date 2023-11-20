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Психолог Вафин объяснил, как вычислить мужчину-изменника

1:40
Общество

Неверность в отношениях — это чрезвычайно болезненная и неприятная проблема, с которой никто не хочет сталкиваться. Поэтому многие женщины задаются вопросом, какими признаками можно выявить измену у мужчины. Психолог Артур Вафин рассказал, какие неожиданные странности в поведении партнера могут свидетельствовать о неверности.

Психолог Вафин объяснил, как вычислить мужчину-изменника
Фото: "Eskimo Kiss" by Tela Chhe is licensed under CC BY 2.0.

"Если человек ведет себя странно, это уже повод задуматься. Например, одна из моих клиенток рассказала, как она раскрыла своего мужа, заметив, что у него появился нервный тик. Он начал дергаться глазом во время просмотра фильмов с откровенными сценами. Например, когда Леонардо Ди Каприо рисует портрет обнаженной Кейт Уинслет, у него сразу начинается дергаться глаз", — рассказал собеседник интернет-издания "Подмосковье Сегодня".

Резкое изменение привычек также может указывать на измены, добавил эксперт. Если мужчина всегда предпочитал пить коньяк или виски в компании, но в последнее время стал употреблять красное или белое вино, возможно, он подхватил привычку у своей возможной любовницы.

Кроме того, стоит обращать внимание на мелочи, не связанные напрямую с личной жизнью. Например, на состояние здоровья и документы.

"Был случай, когда мужчина оказался в психиатрической клинике. Случай не был серьезным, но причины были непонятны для близких. Мужчина тщательно скрывал все, пока его жена не узнала, что в доверенные лица по вопросам здоровья он указал не ее, а какую-то другую даму", — отметил Вафин.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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