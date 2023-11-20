Неверность в отношениях — это чрезвычайно болезненная и неприятная проблема, с которой никто не хочет сталкиваться. Поэтому многие женщины задаются вопросом, какими признаками можно выявить измену у мужчины. Психолог Артур Вафин рассказал, какие неожиданные странности в поведении партнера могут свидетельствовать о неверности.
"Если человек ведет себя странно, это уже повод задуматься. Например, одна из моих клиенток рассказала, как она раскрыла своего мужа, заметив, что у него появился нервный тик. Он начал дергаться глазом во время просмотра фильмов с откровенными сценами. Например, когда Леонардо Ди Каприо рисует портрет обнаженной Кейт Уинслет, у него сразу начинается дергаться глаз", — рассказал собеседник интернет-издания "Подмосковье Сегодня".
Резкое изменение привычек также может указывать на измены, добавил эксперт. Если мужчина всегда предпочитал пить коньяк или виски в компании, но в последнее время стал употреблять красное или белое вино, возможно, он подхватил привычку у своей возможной любовницы.
Кроме того, стоит обращать внимание на мелочи, не связанные напрямую с личной жизнью. Например, на состояние здоровья и документы.
"Был случай, когда мужчина оказался в психиатрической клинике. Случай не был серьезным, но причины были непонятны для близких. Мужчина тщательно скрывал все, пока его жена не узнала, что в доверенные лица по вопросам здоровья он указал не ее, а какую-то другую даму", — отметил Вафин.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.